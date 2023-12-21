Повреждение спинного мозга приводит к потере мышечной массы, выяснили ученые

Исследователи из медицинского центра Векснера при университете штата Огайо (США) обнаружили, что люди, получившие травмы спинного мозга, теряют мышечную массу несмотря на достаточное питание. Результаты опубликованы в Science Translational Medicine (STM).

Спинной мозг обеспечивает передачу нервных импульсов между головным мозгом и периферической нервной системой (часть нервной системы, находящаяся за пределами головного и спинного мозга). Травмы спинного мозга всегда связаны с повреждением костей позвоночника. Они могут возникнуть вследствие падений, дорожно-транспортных происшествий, межпозвоночных грыж. Травмирование грозит опасными последствиями, такими как частичный или полный паралич тела и некроз тканей.

Также американские исследователи выяснили, что травмы спинного мозга могут привести к мышечной дистрофии. Степень дистрофии зависит от локализации повреждения спинного мозга. В частности, травма надпочечников — парных эндокринных желез, расположенные над верхней частью почек позвоночных животных и человека, усугубляет потерю скелетных мышц. Это приводит к нарушению гормонального (эндокринного) тонуса и гиперкортицизму, состоянию, для которого характерно повышение уровня гормона кортизола. Ученые обнаружили, что при гиперкортицизме в мышцах активизируются специфические рецепторы, связанные с разрушением тканей несмотря на достаточную калорийность рациона.

Для дальнейшего изучения этих механизмов и выявления потенциальных методов терапии необходимы дополнительные исследования.

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