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Повреждение спинного мозга приводит к потере мышечной массы, выяснили ученые

STM: травма спинного мозга может привести к мышечной атрофии

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Исследователи из медицинского центра Векснера при университете штата Огайо (США) обнаружили, что люди, получившие травмы спинного мозга, теряют мышечную массу несмотря на достаточное питание. Результаты опубликованы в Science Translational Medicine (STM).

Спинной мозг обеспечивает передачу нервных импульсов между головным мозгом и периферической нервной системой (часть нервной системы, находящаяся за пределами головного и спинного мозга). Травмы спинного мозга всегда связаны с повреждением костей позвоночника. Они могут возникнуть вследствие падений, дорожно-транспортных происшествий, межпозвоночных грыж. Травмирование грозит опасными последствиями, такими как частичный или полный паралич тела и некроз тканей.

Также американские исследователи выяснили, что травмы спинного мозга могут привести к мышечной дистрофии. Степень дистрофии зависит от локализации повреждения спинного мозга. В частности, травма надпочечников — парных эндокринных желез, расположенные над верхней частью почек позвоночных животных и человека, усугубляет потерю скелетных мышц. Это приводит к нарушению гормонального (эндокринного) тонуса и гиперкортицизму, состоянию, для которого характерно повышение уровня гормона кортизола. Ученые обнаружили, что при гиперкортицизме в мышцах активизируются специфические рецепторы, связанные с разрушением тканей несмотря на достаточную калорийность рациона.

Для дальнейшего изучения этих механизмов и выявления потенциальных методов терапии необходимы дополнительные исследования.

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