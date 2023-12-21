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Найден простой способ оценить тяжесть храпа

Journal of Sleep Research: анализ пота позволяет оценить степень тяжести апноэ

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Ученые из Университета Кордовы доказали, что с помощью анализа пота можно определить тяжесть апноэ — заболевания, вызванного остановками дыхания во сне. Результаты опубликованы в журнале Journal of Sleep Research.

Обструктивное апноэ — это заболевание, возникающее из-за остановок дыхания во сне, которые часто сопровождаются храпом. Помимо усталости и ощущения недосыпа, апноэ повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Предыдущие исследования показали, что изменения в обмене веществ у людей с апноэ можно определить по крови или моче. В новой работе ученые выявили отличия в составе пота у людей с разными степенями тяжести этого заболевания. Полученные данные были использованы, чтобы оценить, сколько раз за ночь насыщение кислородом снижалось более чем на 3%. Также ученые показали, что при апноэ у человека ухудшается выработка энергии в клетках и увеличивается окислительный стресс — степень повреждения клеток активными формами кислорода.

Сбор и анализ пота проще, чем крови и мочи, поэтому разработанный учеными метод может стать ценным способом определения тяжести апноэ для назначения эффективного лечения.

Ранее ученые выяснили, что физическая невозможность отрыжки может испортить личные отношения человека.

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