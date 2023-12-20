проект

>

Найден способ бросить курить, не набрав вес

BMJ: препарат от диабета в 5 раз снижает риск набора веса при отказе от курения

close
100%
Depositphotos

Лекарство от диабета дулаглутид может значительно снизить риск набора веса после отказа от курения. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

В исследовании приняли участие 255 человек, бросающих курить, 155 из которых были женщинами. Средний возраст колебался от 42 до 44 лет, а количество выкуриваемых ежедневно сигарет составляло в среднем 20 сигарет, стаж курения — от 19 до 22 лет. Пациентов случайным образом разделили на две группы: первая получала препарат от диабета дулаглутид, вторая — плацебо, препарат варениклин для облегчения отказа от курения и помощь специалиста по отказу от курения в течение 12 недель.

Женщины, принимавшие дулаглутид, потеряли один-два килограмма. Напротив, пациентки, не принимавшие препарат, набрали 2–2,5 килограмма. Мужчины, принимавшие дулаглутид, в среднем сбросили чуть более 500 граммов, тогда как в группе, принимавшей плацебо, вес мужчин увеличился примерно на два килограмма.

Но женщины в группе плацебо набирали вес почти в пять раз чаще, чем мужчины. Это означает, что для них прием дулаглутида во время отказа от курения может быть особенно полезен, но требуются дополнительные исследования. Среди мужчин такого эффекта не наблюдалось: вес в группе плацебо набрали три мужчины из 56, а в группе дилаглутида вес не набрал ни один пациент из 44.

Ранее ученые предупредили о вреде скрытого переедания для здоровья и фигуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами