Найден способ бросить курить, не набрав вес

Лекарство от диабета дулаглутид может значительно снизить риск набора веса после отказа от курения. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

В исследовании приняли участие 255 человек, бросающих курить, 155 из которых были женщинами. Средний возраст колебался от 42 до 44 лет, а количество выкуриваемых ежедневно сигарет составляло в среднем 20 сигарет, стаж курения — от 19 до 22 лет. Пациентов случайным образом разделили на две группы: первая получала препарат от диабета дулаглутид, вторая — плацебо, препарат варениклин для облегчения отказа от курения и помощь специалиста по отказу от курения в течение 12 недель.

Женщины, принимавшие дулаглутид, потеряли один-два килограмма. Напротив, пациентки, не принимавшие препарат, набрали 2–2,5 килограмма. Мужчины, принимавшие дулаглутид, в среднем сбросили чуть более 500 граммов, тогда как в группе, принимавшей плацебо, вес мужчин увеличился примерно на два килограмма.

Но женщины в группе плацебо набирали вес почти в пять раз чаще, чем мужчины. Это означает, что для них прием дулаглутида во время отказа от курения может быть особенно полезен, но требуются дополнительные исследования. Среди мужчин такого эффекта не наблюдалось: вес в группе плацебо набрали три мужчины из 56, а в группе дилаглутида вес не набрал ни один пациент из 44.

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