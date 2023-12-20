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Найдены лекарства, замедляющие прогрессирование деменции

Alzheimer's Res Ther: лекарства от высокого холестерина могут замедлять деменцию

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Статины, — лекарства для снижения уровня холестерина в крови, — могут замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера у некоторых пациентов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's Research and Therapy.

Ученые проанализировали данные более чем 15 тысяч пациентов с деменцией, которым также был показан прием статинов для снижения холестерина. Почти 11 тысяч из них принимали статины. Анализ показал, что такие пациенты в среднем получали более высокие баллы за тесты на когнитивные способности, хотя у них чаще встречались гипертония, другие сердечно-сосудистые заболевания и диабет, которые сами по себе повышают риск деменции.

Идея о том, что статины могут влиять на риск или прогрессирование деменции, не нова. Но проводившиеся ранее испытания не подтвердили этого. Авторы нового исследования считают, что это связано с тем, что только определенные пациенты с болезнью Альцгеймера могут получить пользу от статинов. Предыдущие клинические испытания были небольшими, поэтому они не смогли выявить группы пациентов с деменцией, кому могут быть показаны статины. Новое исследование было наблюдательным, поэтому не доказывает причинно-следственной связи, однако оно подготовило почву для более точных клинических испытаний.

Ранее ученые назвали количество шагов в день, необходимое для профилактики деменции.

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