России создадут «бескровный» глюкометр на базе ИИ для оценки уровня сахара в крови

Сотрудники Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана и Передовой инженерной школы «Интеллектуальные системы тераностики» Первого МГМУ имени И.М. Сеченова работают над созданием первого неинвазивного глюкометра, который позволит бескровно определять уровень глюкозы и гликированного гемоглобина с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

Портативный прибор, работающий на основе метода рамановской спектроскопии (метод изучения спектров различных видов излучения) и использования ИИ будут применять для ранней диагностики и мониторинга сахарного диабета. По мнению разработчиков, новая технология поможет улучшить контроль за заболеванием и снизить риск развития осложнений. Подобных решений в России и мире нет.

Для диагностики и мониторинга сахарного диабета сегодня используют два исследования — тест на уровень глюкозы в крови и анализ на гликированный гемоглобин. Для этого врачи совершают прокол пальца или вены.

Новый портативный прибор для анализа использует лазерное облучение – пациент подносит палец к лазеру прибора. Спустя 30 секунд будет готов результат без проколов пальца и дополнительных затрат в виде покупки тест-полосок и реактивов.

Лабораторное исследование подтвердило точность полученных показателей. В ближайшее время разработчики проведут доклинические испытания прибора. В дальнейшем команда планирует усовершенствовать прибор и сделать его гораздо меньшим по размеру, чтобы пациенты с сахарным диабетом могли носить устройство с собой и использовать для контроля над заболеванием.

Ранее врач перечислил самые распространенные ошибки, которые приводят к потере зубов.