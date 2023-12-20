Названы неочевидные признаки рака плазматических клеток

Усталость, боль в костях, жажда и появление необъяснимых синяков могут быть признаком миеломы — рака плазматических клеток. Об этом сообщает Daily Mail.

Миелома — это онкологическое заболевание, при котором происходит избыточное размножение плазматических клеток и повышение уровня специфических иммуноглобулинов (защитных белков). Плазматические клетки вытесняют нормальные клетки крови, накапливаются в костном мозге. Одновременно с этим иммуноглобулины внедряются в прилежащую костную ткань и разрушают ее.

Как и другие виды рака, множественная миелома может не вызывать никаких симптомов на самых ранних стадиях заболевания. Однако иногда человек может ощущать боль в спине или ребрах. Она вызвана скоплением большого количества плазматических клеток в костях одной области. Другим тревожным признаком является усталость. Переутомление может быть следствием недостатка красных кровяных телец — эритроцитов. Они транспортируют кислород в крови.

Постоянное чувство жажды также может быть признаком заболевания. При миеломе накопление аномальных плазматических клеток может повреждать кости. При этом происходит выброс кальция в кровь. Это явление называется гиперкальциемией. По мнению специалистов из министерства здравоохранения Великобритании, гиперкальциемия может сопровождаться жаждой, тошнотой и болями в животе.

Кроме того, свидетельствовать о миеломе может ухудшение зрения, появление необъяснимых синяков, кровоточивость десен и слишком обильные месячные. По данным британской организации по исследованию рака Cancer Research UK, плазматические клетки могут вытеснять как эритроциты, так и тромбоциты. Тромбоциты — это элементы крови, которые отвечают за ее свертывание и остановку кровотечения. При меньшем их количестве способность организма восстанавливать повреждения снижается.

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