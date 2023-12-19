Врач развенчала распространенный миф о психосоматических заболеваниях

Ирландский невролог Сюзанна О'Салливан рассказала Live Science, что психосоматические заболевания не являются следствием ипохондрии — мучительного ощущения беспокойства по поводу возможности появления одной или нескольких опасных болезней.

Психосоматика — это направление в медицине и психологии, которое изучает, как чувства и переживания влияют на физическое здоровье человека. Психосоматические заболевания характеризуются сбоями в работе внутренних органов и систем, возникающими в результате душевного неблагополучия.

Специалист объяснила, что распространенное выражение «все болезни начинаются в голове» создает неправильное представление о психосоматических расстройствах. Зачастую болевые ощущения обоснованы не ухудшением состояния психики, а вполне реальными проблемами со здоровьем.

Кроме того, люди, страдающие психосоматическими заболеваниями, не являются ипохондриками. Психическое и физическое состояние ипохондрика ухудшается вследствие нахождения в постоянном стрессе из-за страха заболеть. При психосоматических заболеваниях пациенты зачастую не демонстрируют симптомов тревоги или депрессии. Болевые ощущения появляются самостоятельно, они реальны, а не ожидаемы или предполагаемы.

Ранее выяснилось, что детская психотравма может вызывать хронический болевой синдром у взрослых.