Дерматолог рассказала, существует ли аллергия на солнце

Американский дерматолог Дебра Джалиман рассказала Live Science, что аллергическая реакция на ультрафиолетовое излучение от солнца действительно может проявиться. Это связано с генетическими особенностями человека и присутствием на коже или в организме определенных химических веществ, содержащихся в лекарствах или косметике.

Дерматолог объяснила, что термин «аллергия на солнце» является общей характеристикой нескольких типов иммунных реакций на ультрафиолетовое излучение. Они могут проявляться в качестве кожного зуда, красных пятен, волдырей или крапивницы.

Полиморфная световая сыпь (ПСС) — одна из наиболее распространенных форм аллергии на солнце. Заболевание характеризуется появлением на участках кожи, подвергшихся ультрафиолетовому излучению, мелких воспалений. Чаще всего ПСС страдают люди, проживающие в Северном полушарии. Причины возникновения этого полиморфной световой сыпи неизвестны.

Другой часто встречающейся формой аллергии на солнечное ультрафиолетовое излучение является фотоаллергическая сыпь. Воспаление и покраснение возникают вследствие взаимодействия солнечного света с химическими веществами, присутствующими в организме или на поверхности кожи. Примерами таких соединений являются мускусные ароматизаторы и бензофеноны, входящие в состав некоторых минеральных солнцезащитных кремов. Кроме того, сыпь могут спровоцировать и натуральные вещества, такие как сок лайма.

Также доктор Джалиман отметила, что определенные антибиотики (тетрациклин и ципрофлоксацин), препараты на основе серы, такие как гидрохлоротиазид (мочегонное средство) и изотретиноин, (лекарство, используемое для лечения акне) могут быть причиной появления воспалений.

Ранее выяснилось, что воздействие большого количества искусственного света оказалось способно навредить психике.