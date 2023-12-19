Стало известно, связано ли использование гаджетов детьми с развитием аутизма

Ученые из Университета Ариэля в Израиле не обнаружили убедительных доказательств тому, что длительное экранное время связано с развитием расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. Результаты опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

Новое исследование основано на результатах 46 предыдущих научных работ (мета-анализ). В сумме в исследованиях принял участие 562 131 доброволец. Ученые зафиксировали информацию о том, сколько времени дети-участники проводили перед экранами телевизоров, планшетов и компьютеров. Затем исследователи попытались определить, влияет ли более длительное экранное время на риск развития РАС. РАС — это расстройство нейропсихического развития, которое характеризуются нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации.

В результате анализа ученые не нашли убедительной связи между чрезмерным увлечением гаджетами и повышенной вероятностью развития расстройства аутистического спектра у детей. Авторы исследования отметили, что, вероятнее всего, дети с РАС изначально проявляют повышенный интерес к гаджетам, в результате чего увеличивается экранное время.

Исследователи добавили, что общие потенциальные негативные последствия, связанные с использованием экрана, могут быть менее серьезными, чем принято считать. Тип взаимодействия с гаджетами также имеет важное значение. Например, общение в соцсетях способно помочь детям с РАС улучшить навыки коммуникации.

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