Ожирение способно повысить риск развития опасного онкологического заболевания

Согласно результатам исследования ученых из университета Осаки (Япония), метаболический синдром (ожирение, диабет, резистентность к инсулину и нарушение обмена веществ) связан с высоким риском развития рака поджелудочной железы. Результаты исследования опубликованы в EClinicalMedicine.

В исследовании использовались данные 4600443 человек, которые пользовались услугами медицинского страхования в Японии. Информация была предоставлена японским центром медицинских данных. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья испытуемых, их семейном анамнезе и назначенной медицинской терапии. Также исследователи выявили факторы, влияющие на заболеваемость раком поджелудочной железы.

В течение фазы наблюдения за участниками, которая длилась 41 месяц, у 87857 человек развился рак поджелудочной железы. Оказалось, что у людей, страдающих метаболическим синдромом (МС), это заболевание диагностировали чаще. Критерии метаболического синдрома в Японии предполагают наличие у женщины талии, окружность которой составляет более 85 сантиметров. Для мужчин максимально допустимое значение — 90 сантиметров. Кроме того, у человека с метаболическим синдромом должен быть снижен уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови, повышено кровяное давление и уровень глюкозы натощак.

Исследователи отметили, что лечение МС может послужить вариантом профилактики развития рака поджелудочной.

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