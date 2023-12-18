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Стало известно, как питание влияет на структуру головного мозга

NeuroImage: употребление фруктов может увеличивать долю серого вещества в мозге

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Регулярное употребление свежих фруктов и овощей связано с увеличением объема серого вещества в гиппокампе и правой прецентральной извилине головного мозга человека. Эти изменения в структуре могут снижать риск развития депрессии и деменции. К такому выводу пришли ученые из Уппсальского университета в Швеции. Результаты опубликованы в журнале NeuroImage.

Ученые проанализировали пищевые привычки 9925 участников, данные которых были взяты из крупного хранилища биологических образцов — Британского Биобанка. Также испытуемым была проведена магнитно-резонансная томография для изучения структуры головного мозга.

Результаты показали, что у людей, регулярно употребляющих свежие фрукты и овощи, больший объем серого вещества в гиппокампе, коре больших полушарий и правой прецентральной извилине. Серое вещество — ключевой компонент нервной ткани мозга, оно состоит из состоит из тел нейрональных клеток. Нейроны ответственны за генерирование и передачу нервных импульсов, а также обработку и хранение поступающей информации.

Исследователи объяснили, что употребление фруктов и овощей специфически модулирует объемы мозга. В частности, увеличение объема серого вещества в гиппокампе связано с более низким риском развития деменции и депрессивного расстройства. Остается неясным, влияет ли употребление фруктов и овощей непосредственно на количество серого вещества, или люди с более высокими его объемами в определенных областях мозга склонны есть фрукты и овощи.

Ранее выяснилось, что жирная пища ухудшает снабжение мозга кислородом при стрессе.

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