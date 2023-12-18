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Терапия психоделиками избавила большинство участников эксперимента от депрессии

CANCER: грибной психоделик избавил пациентов с раком от депрессии

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Исследование показало, что психоделическая терапия псилоцибином может уменьшить депрессивные симптомы у взрослых, больных раком и депрессией. Результаты опубликованы в журнале CANCER.

В эксперименте приняли участие 30 пациентов, страдающих одновременно раком и депрессией от умеренной до тяжелой. Они разово получили синтезированный псилоцибин, а также один сеанс индивидуальной психотерапии и доступ к групповой терапии. Через восемь недель показатели тяжести депрессии у пациентов снизились в среднем на 19,1 балла. Большинство из них фактически больше не испытывали депрессии. Побочные эффекты, связанные с лечением, — тошнота и головная боль, — обычно были легкими.

Псилоцибин — галлюциногенное вещество, обнаруженное в некоторых грибах рода Psiloybe. При связывании с определенной молекулой (рецептором серотонина) в мозге псилоцибин может вызывать изменения настроения, мышления и восприятия. В настоящее он относится к веществам, не имеющим приемлемого медицинского применения и с высоким риском злоупотребления.

Чтобы псилоцибин мог быть внедрен в клиническую практику, требуются исследования с большим количеством пациентов. Кроме того, необходимы испытания с участием контрольной группы, чтобы исключить, что антидепрессивный эффект был связан с психотерапией или эффектом самовнушения.

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