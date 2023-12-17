проект

>

Ученые нашли способ отделить кровоток в мозге от остального тела

Scientific Reports: изолирующий кровоток в мозге прибор улучшит операции на сердце

close
100%
Depositphotos

Ученые создали устройство, способное изолировать кровоток в мозге от остального тела. Исследование, которое может совершить революцию в изучении мозга, опубликовано в журнале Scientific Reports.

Работа прибора основана на перенаправлении крови, циркулирующей в мозге, обратно в орган через особый насос. Механизм контролирует ряд параметров, необходимых для поддержания работы мозга, включая кровяное давление, температуру, уровень кислорода и питательных веществ.

При тестировании на мозге свиньи устройство поддерживало активность и здоровье мозга в течение пяти часов. Новый метод позволяет проводить исследования, которые фокусируются на изменениях в мозге независимо от тела. Ученые уже использовали эту систему, чтобы изучить последствия низкого уровня сахара в крови при отсутствии других факторов. Дело в том, что хотя возможно снизить уровень сахара в крови у лабораторных животных, ограничив потребление пищи или введя им инсулин, организм может компенсировать это изменением обмена веществ и исказить результаты. Новое устройство позволяет контролировать уровень сахара в крови, подаваемый в мозг.

Механизм также может привести к усовершенствованию аппаратов, используемых во время операций по шунтированию сердца, чтобы максимально точно воспроизводить естественный приток крови к мозгу во время операции.

Ранее ученые назвали процедуру, снижающую риск летального исхода при сердечной недостаточности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами