Ученые нашли способ отделить кровоток в мозге от остального тела

Ученые создали устройство, способное изолировать кровоток в мозге от остального тела. Исследование, которое может совершить революцию в изучении мозга, опубликовано в журнале Scientific Reports.

Работа прибора основана на перенаправлении крови, циркулирующей в мозге, обратно в орган через особый насос. Механизм контролирует ряд параметров, необходимых для поддержания работы мозга, включая кровяное давление, температуру, уровень кислорода и питательных веществ.

При тестировании на мозге свиньи устройство поддерживало активность и здоровье мозга в течение пяти часов. Новый метод позволяет проводить исследования, которые фокусируются на изменениях в мозге независимо от тела. Ученые уже использовали эту систему, чтобы изучить последствия низкого уровня сахара в крови при отсутствии других факторов. Дело в том, что хотя возможно снизить уровень сахара в крови у лабораторных животных, ограничив потребление пищи или введя им инсулин, организм может компенсировать это изменением обмена веществ и исказить результаты. Новое устройство позволяет контролировать уровень сахара в крови, подаваемый в мозг.

Механизм также может привести к усовершенствованию аппаратов, используемых во время операций по шунтированию сердца, чтобы максимально точно воспроизводить естественный приток крови к мозгу во время операции.

Ранее ученые назвали процедуру, снижающую риск летального исхода при сердечной недостаточности.