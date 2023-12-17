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Названа процедура, быстро улучшающая кровоток при тромбе в легочной артерии

JSCAI: извлечение тромба из легочной артерии быстро восстанавливает кровоток

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Механическое удаление тромба из легочной артерии эффективно, безопасно и позволяет быстро вернуть кровоток в норму. Это показало исследование, опубликованное в JSCAI.

Тромбоэмболия легочной артерии — блокирование кровотока в легочной артерии тромбами, которые чаще всего образуются в крупных венах ног или малого таза. Это состояние может привести к опасному снижению кровяного давления, кашлю, боли, слабости и одышке. Удалить тромб можно специальными препаратами, а также механически. Новое исследование показало, что механическое извлечение тромба катетером, который вводят в сосуд, быстро улучшает состояние пациента.

В эксперименте приняли участие 63 человека с тромбоэмболией легочной артерии высоким риском. Исходно у 72,6% наблюдалось учащенное сердцебиение. Частота пульса снизилась сразу после процедуры до 93,5 ударов в минуту. 42,4% были в достаточно стабильном состоянии, чтобы выписаться домой в день процедуры. В течение 48 часов не наблюдалось летальных исходов или серьезных нежелательных явлений. Все пациенты были живы через 30 дней.

«Наши результаты подчеркивают эффективность механической тромбэктомии как метода лечения первой линии при тромбоэмболии легочной артерии высокого риска. Удалив тромбы из легких, эта процедура может быстро восстановить кровоток и предотвратить фатальные осложнения», — отметили авторы.

Ранее ученые назвали процедуру, снижающую риск летального исхода при сердечной недостаточности.

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