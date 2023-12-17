Чрезмерные усилия по борьбе с дефицитом витамина D могут привести к коме

Получить достаточно витамина D из пищи может быть сложно, поэтому некоторым рекомендуется принимать его в виде добавок. Однако это допустимо только после подбора дозы врачом: избыток витамина может навредить здоровью и даже вызвать кому. Об этом сообщает Health.

Витамин D помогает организму усваивать кальций, поэтому он необходим для здоровья костей. Кроме того, это вещество используют нервы для передачи сообщений, а также иммунные клетки для борьбы с вирусами и бактериями. Также дефицит витамина D может вызвать слабость и болезненность мышц.

Исследование с использованием данных почти 72 тысяч жителей США выявило недостаток витамина D у 40,9% участников, умеренный дефицит у 22% и тяжелый — у 2,6%. Наибольший риск дефицита наблюдается у пожилых людей, людей с ожирением, у перенесших операцию по шунтированию желудка, а также при заболеваниях печени, целиакии, муковисцидозе и болезни Крона.

Избежать недостатка витамина D помогает нахождение на солнце. Однако сидение у окна в солнечный день не будет иметь такого же эффекта, как прогулка на улице. В условиях недостатка света зимой следует включить в рацион богатые витамином D продукты. Форель, тунец, лосось, скумбрия и рыбий жир из печени являются одними из лучших источников витамина. 85 граммов жирной рыбы содержат 570 международных единиц (МЕ) витамина D — практически дневную норму для людей от 19 до 70 лет, которая составляет 600 МЕ. В одной чашке молока с 2% жира, обогащенного витамином D, содержится 120 МЕ, а в большой яичнице — 44 МЕ.

Многим людям сложно получить достаточную дозу витамина D из еды, поэтому им могут быть показаны добавки с витамином. Однако назначать их должен врач, так как витамин D безопасен лишь в определенных дозах. Его избыток может вызвать сонливость, спутанность сознания, боли в животе, рвоту и слабость, а в тяжелых случаях — кому.

Ранее ученые выяснили, что витамин D может защищать от тяжелого заболевания.