Ученые нашли в двух третях гипоаллергенной косметики аллергены

Исследователи из больницы Рексхэм Мэйлор (Великобритания) установили, что большинство гипоаллергенных средств по уходу за кожей содержат ингредиенты, которые могут вызывать дерматологическое раздражение. Результаты работы ученых были представлены в статье, опубликованной журналом Clinical and Experimental Dermatology (CED).

Гипоаллергенный — это термин, который используется фирмами для рекламы продуктов, таких как шампуни и дезодоранты, которые считаются безопасными для людей с чувствительной кожей или аллергией, то есть они не содержат веществ, которые могут раздражать кожу. Но в отчете исследователей было обнаружено, что из 208 гипоаллергенных продуктов почти три четверти содержат ингредиент, вызывающий аллергию.

Наиболее распространенным аллергеном в гипоаллергенных продуктах был ароматизатор, присутствующий в 40% протестированных продуктов. Авторы работы подчеркнули, что покупателям следует внимательно изучать состав продуктов, чтобы проверить его на содержание распространенных аллергенов, а не верить заверениям маркетологов с упаковок.

Ранее ученые установили, что наличие собственного сада или парка рядом снижает риск возникновения деменции и инсульта.