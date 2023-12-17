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Ученые нашли в двух третях гипоаллергенной косметики аллергены

CED: две трети гипоаллергенной косметики содержат аллергены

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Исследователи из больницы Рексхэм Мэйлор (Великобритания) установили, что большинство гипоаллергенных средств по уходу за кожей содержат ингредиенты, которые могут вызывать дерматологическое раздражение. Результаты работы ученых были представлены в статье, опубликованной журналом Clinical and Experimental Dermatology (CED).

Гипоаллергенный — это термин, который используется фирмами для рекламы продуктов, таких как шампуни и дезодоранты, которые считаются безопасными для людей с чувствительной кожей или аллергией, то есть они не содержат веществ, которые могут раздражать кожу. Но в отчете исследователей было обнаружено, что из 208 гипоаллергенных продуктов почти три четверти содержат ингредиент, вызывающий аллергию.

Наиболее распространенным аллергеном в гипоаллергенных продуктах был ароматизатор, присутствующий в 40% протестированных продуктов. Авторы работы подчеркнули, что покупателям следует внимательно изучать состав продуктов, чтобы проверить его на содержание распространенных аллергенов, а не верить заверениям маркетологов с упаковок.

Ранее ученые установили, что наличие собственного сада или парка рядом снижает риск возникновения деменции и инсульта.

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