проект

>

Ученые протестировали пищевую добавку для продления жизни

GeroScience: пищевая добавка с астаксантином продлила жизнь мышам на 12%

close
100%
Depositphotos

Революционное исследование на мышах показало, что пищевая добавка на основе вещества астаксантина эффективно и безопасно уменьшает воспаление и продлевает жизнь. Результаты были представлены на саммите ONEFUTURE, прошедшем на острове Ричарда Брэнсона, а также опубликованы в журнале GeroScience.

Ученые протестировали препарат, содержащий астаксантин, на мышах среднего возраста. По сравнению с особями, которые не получали добавку, экспериментальные животные жили на 8-12% дольше. Однако выраженный результат наблюдался только у самцов. Ученые связывают влияние пищевой добавки на длительность жизни с антиоксидантными свойствами астаксантина, то есть его способностью обезвреживать высокоактивные молекулы-радикалы, повреждающие клетки.

Как отметили в компании, которая занимается разработкой добавки, ее создание заняло около 25 лет работы. Теперь потребуются длительные исследования на людях, чтобы подтвердить ее безопасность и эффективность.

Астаксантин относится к каротиноидам — классу веществ, в который также входит бета-каротин, предшественник витамина А. Большое количество астаксантина содержится в панцирях морских ракообразных, например, креветок.

Ранее ученые выяснили, что особый сахар может снизить риск цистита у пожилых.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами