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Установлено, сколько мужчинам нужно не пить перед зачатием

Andrology: мужчинам нужно дольше не пить алкоголь перед зачатием, чем считалось

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Ученые из Техасского университета установили, что мужчинам нужно дольше воздерживаться от алкоголя перед зачатием, чем считалось раньше. Исследование было опубликовано в журнале Andrology.

Считается, что женское здоровье — основной фактор, влияющий на развитие будущего ребенка. Однако последние исследования показали, что многое зависит и от состояния организма отцов. Так, считалось, что им следует воздерживаться от алкоголя около полутора месяцев перед зачатием. Новая работы показала, что этот срок необходимо увеличить до трех месяцев с учетом того, что на появление новых сперматозоидов нужно около 60 дней, а на полное восстановление организма мужчины — месяц.

Алкоголь может привести к развитию алкогольного синдрома плода (также фетальный алкогольный синдром). Это совокупность врожденных пороков развития, обусловленных воздействием этилового спирта на развивающийся плод. Синдром характеризуется пренатальной гипотрофией, отставанием ребенка в физическом и нервно-психическом развитии, умственной отсталостью, проявлениями черепно-лицевого дисморфизма, врожденными пороками сердца, нарушением развития скелета и другими аномалиями.

Ученые пояснили, что во время отказа (абстиненция) от алкоголя печень испытывает постоянный окислительный стресс и посылает всему мужскому организму сигнал, говорящий о присутствии очень сильного окислительного стресс-фактора. Реагируя на это, организм решает: будущее потомство нужно запрограммировать так, чтобы оно могло адаптироваться к подобной среде. Голдинг заподозрил, что эти изменения и могут вести к проблемам, подобным ФАС.

При этом для возникновения синдрома абстиненции не нужно быть алкоголиком. Достаточно регулярно выпивать по три-четыре бутылки пива несколько дней в неделю, чтобы после прекращения такого поведения наступил эффект отмены.

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