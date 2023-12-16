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Онлайн-психотерапия помогает уменьшить тягу к алкоголю и улучшить сон

Alcohol. Clin. Exp. Res: онлайн-психотерапия полезна при зависимости от алкоголя

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Онлайн-психотерапия может одновременно улучшить сон и уменьшить чрезмерное потребление алкоголя. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research.

В эксперименте, проводившемся с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года, принял участие 71 человек в возрасте от 21 до 50 лет (мужчины и женщины). Все они злоупотребляли алкоголем, а также страдали от бессонницы три и более ночей в неделю в течение последних трех месяцев.

Их разделили на две группы. Пациенты из первой прошли онлайн-программу когнитивно-поведенческой психотерапии под названием SHUTi, а второй предоставили образовательные материалы для решения проблемы бессонницы. Программа психотерапии была полностью автоматизирована и предоставляла индивидуальную обратную связь на основе данных участников.

Обе группы почувствовали улучшение сна и снижение тяги к алкоголю, но психотерапия оказалась эффективнее. Это первое исследование, показавшее, что когнитивно-поведенческая терапия бессонницы может привести к значительному снижению потребления алкоголя у людей с зависимостью. Онлайн-психотерапия может улучшить доступ к лечению для людей, которые в противном случае не могли бы обратиться за помощью из-за стыда или отсутствия транспорта, отметили авторы.

Требуются дальнейшие исследования, чтобы определить, влияют ли на эффективность терапии наличие супруга, уровень образования, использование снотворных, возраст и пол.

Ранее сообщалось, что тяжелое похмелье с рвотой и сыпью у 19-летней модели было симптомом рака.

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