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Врач рассказал, в какой день года люди реже всего занимаются сексом

Daily Mail: 15 декабря люди занимаются сексом реже, чем в любой другой день года

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По мнению британского семейного врача Бабака Ашрафи, консультирующего специалиста онлайн-сервиса медицинской помощи Superdrug Online Doctor, 15 декабря люди занимаются сексом реже, чем в любой другой день года. Причинами этому могут быть сезонное аффективное расстройство, стресс и сухость влагалища женщины в связи с холодной погодой. Об этом сообщает Daily Mail.

По собственным подсчетам Ашрафи, 15 декабря — это день, в который люди реже всего занимаются сексом. Тем не менее, снижение половой активности сопровождает все зимние месяцы. Врач объяснил, что холодная погода может провоцировать обезвоживание всего тела — кожи лица, волос и влагалища. Использование отопительных приборов дома делает воздух еще более сухим, вследствие чего у женщин снижается либидо и возникают неприятные ощущения во время полового контакта с партнером. Также на уровень полового влечения может влиять стресс, предшествующий праздничному и отпускному периоду.

Другой причиной нежелания заниматься сексом может быть САР — сезонное аффективное расстройство. Оно характеризуется сезонной периодичностью основных депрессивных эпизодов. Зимой, в связи с недостатком солнечного света, заболевание обостряется. Человек может испытывать слабость, сонливость, снижение настроения, отсутствие мотивации совершать привычные действия и работать.

Для улучшения самочувствия Ашрафи рекомендует почаще выходить на улицу в дневное время суток. Если симптомы депрессии усиливаются — нужно проконсультироваться с врачом. Также отмечается, что повысить либидо способны физические упражнения.

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