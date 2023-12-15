Ученые: при COVID риск летального исхода на 50% выше, чем при гриппе

Заражение коронавирусом и гриппом повышает риск многих заболеваний, причем вред от этих инфекций максимален после острой фазы. Это означает, что сезонные вирусы стоит перевести из класса острых заболеваний в хронические, считают ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Их исследование опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Авторы работы проанализировали медицинские записи 81 тысячи пациентов, госпитализированных из-за COVID-19, а также о почти 11 тысячах пациентов, попавших в больницу из-за сезонного гриппа. Исследование охватило период активности вариантов коронавируса «дельта» и «омикрон».

Риск летального исхода у пациентов, переболевших COVID-19, был на 50% выше, чем у пациентов с сезонным гриппом. Ученые рассмотрели связь между вирусами и повышенным риском 94 заболеваний всех систем органов. Заражение COVID-19 повышало риск 64 заболеваний, а гриппом — шести заболеваний. Если коронавирус поражал самые разные системы органов, то грипп в основном легкие.

И при COVID-19, и при гриппе более половины летальных исходов и развития новых заболеваний произошли в течение нескольких месяцев после заражения, а не в острую фазу, то есть не в первые 30 дней.

«До пандемии мы были склонны принижать значение большинства вирусных инфекций, считая их несколько несущественными: «Вы заболеете и вылечитесь за несколько дней». Но мы обнаруживаем, что так происходит не у всех. У некоторых людей возникают серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем. Нам нужно осознать эту реальность, перестать упрощать вирусные инфекции и понять, что они являются важными причинами хронических заболеваний», — объяснил автор работы, клинический эпидемиолог Зияд Аль-Али.

Как при COVID-19, так и при сезонном гриппе вакцинация может предотвратить тяжелое заболевание и снизить риск госпитализации и летального исхода. Это особенно важно для уязвимых групп населения: пожилых и людей с ослабленным иммунитетом, заключили ученые.

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