Ученые нашли связь между кроветворением и фолиевой кислотой

Исследование показало, что выработка иммунных и кровяных клеток у мышей зависит от количества фолиевой кислоты, которое потребляли их матери во время беременности. Ученые из Университета Юты представили результаты на ежегодном собрании Американского общества гематологов (ASH).

Предыдущие исследования доказали, что прием фолиевой кислоты во время беременности может предотвратить врожденные дефекты головного мозга и позвоночника у новорожденного.

В новой работе ученые посадили беременных самок мышей на диету с высоким или низким содержанием фолиевой кислоты. Оказалось, что избыток или недостаток этого вещества может навредить работе кровеносной и иммунной систем мышат. Установить оптимальную дозу фолиевой кислоты для приема беременными помогут будущие исследования.

Эти данные согласуются с гипотезой, согласно которой предрасположенность ко многим заболеваниям (раку, ожирению, диабету, аллергии, болезням сердца и сосудов) формируется во время внутриутробного развития. Вероятно, это может быть связано с влиянием веществ, которые потребляют беременные, на работу стволовых клеток будущего ребенка.

Ранее ученые нашли фактор, повышающий относительный риск деменции на 53%.