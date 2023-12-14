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Ученые рассказали, как пожилым защитить себя от ухудшения памяти

NeuroImage: физическая и социальная активность защищают от ухудшения памяти

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Исследование показало, что физическая и социальная активность способствует здоровому старению мозга. Работа опубликована в журнале NeuroImage.

Авторы новой работы в течение семи лет наблюдали за людьми старше 65 лет. Они сосредоточились на энторинальной коре головного мозга. Эта область расположена во внутренней части височной доли и играет ключевую роль в обучении и памяти. При болезни Альцгеймера она поражается одной из первых.

Исследование показало, что у людей, которые были более физически и социально активны в начале исследования, толщина энторинальной коры снизилась не так сильно, как у менее активных пожилых. Чем лучше у участников сохранялась толщина этой зоны мозга, тем лучше была их память.

Также было показано, что у тех, кто имел хорошую память в начале исследования, она сохранилась лучше в следующие семь лет.

«Эти результаты подтверждают идею о том, что у нас есть «когнитивный резерв» и что мозг можно тренировать на протяжении всей жизни как мышцу, чтобы противодействовать возрастному упадку. Другими словами, полезно быть физически, умственно и социально активным на протяжении всей нашей жизни, в том числе и в пожилом возрасте», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что особый сахар может снизить риск цистита у пожилых.

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