Найден способ замедлить рост вредных микробов в кишечнике в тысячу раз

Отдельные кишечные бактерии даже при большой численности не могут побороть вредные микробы, но в составе сообщества они могут замедлить рост болезнетворных бактерий в тысячу раз. Исследование ученых из Оксфордского университета опубликовано в журнале Science.

В кишечнике человека обитают сотни различных видов бактерий, которые могут защищать кишечник от проникновения болезнетворных микроорганизмов. Ученые протестировали 100 различных штаммов кишечных бактерий индивидуально и в сочетании на их способность ограничивать рост двух вредных бактерий: Klebsiella pneumoniae и Salmonella enterica.

Отдельные кишечные бактерии продемонстрировали очень плохую способность ограничивать распространение любого патогена. Но когда ученые выращивали сообщества, насчитывающие до 50 видов бактерий, рост патогенов замедлялся в тысячу раз. Этот эффект наблюдался в лабораторных условиях, а также в кишечнике мышей. При этом некоторые виды кишечных бактерий играли ключевую роль, но только в составе сообществ, а сами по себе были почти бесполезны.

Как выяснили ученые, защитный эффект кишечных бактерий был обусловлен тем, что они отбирали питательные вещества, необходимые патогенным микробам. Поэтому наиболее эффективными борцами с вредными бактериями были наиболее похожие на них полезные бактерии.

Результаты помогут разработать средства для восстановления разнообразных кишечных микробов у людей после курса антибиотиков.

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