Особый сахар может снизить риск цистита у пожилых

Сахар D-манноза снизил восприимчивость пожилых мышей к инфекциям мочевыводящих путей. Это показало исследование ученых из Медицинского колледжа Бэйлора, опубликованное в журнале Developmental Cell.

Авторы новой работы исследовали аутофагию — переваривание старых и дефектных клеточных структур. Они обнаружили, что этот процесс естественным образом замедляется по мере старения клеток, выстилающих мочевыводящие пути. В результате в клетках накапливаются токсичные отходы и активные формы кислорода, которые могут нанести вред тканям. При этом развивается воспалительный процесс, приводящий к потере клеток мочевыводящих путей.

Дальнейшее исследование показало, что пищевые добавки с сахаром D-маннозой улучшают аутофагию, снижают уровень активных форм кислорода и потерю клеток мочевыводящих путей у пожилых мышей. Результаты позволяют предположить, что возрастная дисфункция тканей может объяснить более высокую распространенность инфекций мочевыводящих путей (уретрита и цистита) у пожилых.

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