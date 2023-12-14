Распространенная ошибка может повысить риск летального исхода на 400%

Люди из районов с более высоким уровнем бедности и безработицы с меньшей вероятностью используют врачебные рецепты на лекарства от сердечной недостаточности. Это показало исследование ученых из Нью-Йоркского университета, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Сердечная недостаточность — хроническое состояние, при котором сердечная мышца теряет способность эффективно перекачивать кровь. Предыдущие исследования показали, что сочетание четырех препаратов снижает риск летального исхода при этом заболевании на 400%.

В новом исследовании ученые проанализировали электронные медицинские карты и аптечные данные 6247 взрослых с сердечной недостаточностью. Они обнаружили, что более половины (52%) пациентов из самых бедных районов не использовали выданные им рецепты. В наиболее богатых районах доля таких пациентов составила 40%. Результаты показали, что ни доступ к транспорту, ни плотность аптек в районе не играли большой роли.

Данные означают, что риск отказа от приема жизненно важных лекарств был на 11% ниже для пациентов из самых богатых районов по сравнению с людьми из наиболее благополучных районов. Этот вывод важен, поскольку различия в приверженности лечению на 5–10% могут привести к повышенному риску летального исхода и усилению неравенства бедных и богатых.

«Эти результаты подтверждают целенаправленные вмешательства, которые, как уже было доказано, улучшают приверженность лечению, включая программы обучения пациентов и частое последующее наблюдение у медицинских работников для тех, кто живет в районах наибольшего риска», — сказал соавтор исследования, доктор медицинских наук в Нью-Йоркском университете в Лангоне Сол Блекер.

Ранее ученые выяснили, что поздний ужин может увеличить риск инсульта на 28%.