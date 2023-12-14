Открытие позволит побороть древний вирус в ДНК людей, связанный с раком

Впервые получены изображения и описана структура ретротранспозона LINE-1 — остатков древнего вируса, найденного в ДНК человека. Считается, что его активация в клетках может приводить к раку, деменции и аутоиммунным заболеваниям. Исследование ученых из Гарвардской медицинской школы и компании ROME Therapeutics опубликовано в журнале Nature.

Функции 98% человеческой ДНК неизвестны, так как в них не обнаружено активных генов. В этой части генома обнаружены, например, ретротранспозоны — остатки древних вирусов. ДНК человека содержит около полумиллиона копий ретротранспозона LINE-1. В новом исследовании ученые получили его первые изображения с высоким разрешением и структурные детали. Они описывают его как «древнего генетического паразита».

Большая часть копий LINE-1 повреждены, но примерно сотня потенциально могут стать активными. В здоровом организме есть механизмы подавления ретротранспозонов. Но исследования показывают, что их активация может быть причиной аутоиммунных заболеваний и рака у людей. После активации клетки человека начинают производить белки вируса, используя его ДНК как инструкцию. Один из этих белков, LINE-1 ORF2 (L1 ORF2p) может привести к новым мутациям в ДНК человека.

Белок LINE-1 ORF2p действует как обратная транскриптаза — фермент, который содержат ретровирусы, в том числе и ВИЧ. Открытие этого позволило разработать лекарства, подавляющие активность вируса в организме. Аналогичным образом, установление структуры LINE-1 может помочь создать лекарства против аутоиммунных заболеваний, рака и нейродегенерации, считают авторы работы.

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