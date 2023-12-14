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Неправильное время приема пищи может увеличить риск инсульта на 28%

Nature Communications: ужин позже 21 часа может увеличить риск инсульта на 28%

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Раннее время приема завтрака и ужина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Авторы работы использовали данные 103 389 участников исследования NutriNet-Santé (79% из которых были женщины, их средний возраст составил 42 года). Результаты показали, что поздний завтрак связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний: риск увеличивается на 6% за каждый час задержки. Например, у человека, который завтракает в девять утра, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6% выше, чем у человека, который съедает завтрак в восемь утра.

Что касается ужина, то риск инсульта, например, на 28% был выше у тех, кто ужинает в девять вечера и позже по сравнению с теми, кто заканчивает есть до восьми часов вечера. Особенно выраженной эта связь была у женщин.

Чтобы снизить риск возможной систематической ошибки, авторы учли социально-демографические факторы (возраст, пол, семейное положение), качество питания, образ жизни и качество сна. Однако их выводы необходимо проверить в дополнительных исследованиях.

Ранее ученые нашли фактор, повышающий относительный риск деменции на 53%.

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