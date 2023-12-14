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Кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой

АНА: зимой спазм сосудов из-за холода может спровоцировать инфаркт и инсульт

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Джоанна Контрерас, волонтер из американской кардиологической ассоциации и действующий врач-кардиолог в медицинском комплексе Маунт-Синай в Нью-Йорке рассказала, что зимой число инфарктов и инсультов значительно повышается. Это может быть следствием совокупности факторов, таких как употребление алкоголя, неправильное питание и холодная погода. Рекомендации врача опубликованы на сайте American Heart Association (АНА).

Многочисленные исследования показали, что зимой частота случаев инфаркта и инсульта резко возрастает. В научной работе, опубликованной в Circulation, ведущем журнале Американской кардиологической ассоциации, сообщается, что 25 декабря в США в результате сердечно-сосудистых заболеваний происходит больше летальных исходов, чем в любой другой день года. Другое исследование, проведенное шведскими учеными из университетской больницы в Скании, показало, что 24 декабря (в канун Рождества) число сердечных приступов увеличивается на 37%, достигая максимума в 10 часов вечера.

Доктор Контрерас объяснила, что холодная погода может повышать риск инфаркта и инсульта вследствие спазма сосудов. Кроме того, люди на праздничных застольях склонны злоупотреблять жирной пищей и спиртными напитками. Также в период зимних праздников многие игнорируют важные предупреждающие симптомы надвигающегося сердечного приступа или инсульта. Кардиолог призвала людей наблюдать за состоянием здоровья друзей и близких с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также научиться оказывать первую помощь.

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