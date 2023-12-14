Названы тревожные симптомы рака легких у некурящих

Обмороки и необоснованная потеря веса могут быть признаками рака легких у некурящих. Это заболевание у людей без никотиновой зависимости развивается чаще, чем принято ожидать. Об этом доктор Хорхе Гомес, заведующий онкологическим стационаром больницы Маунт-Синай (США), рассказал Daily Mail.

По мнению экспертов из Cancer Research UK, крупнейшей британской благотворительной организации по борьбе с раком, о раке легких может свидетельствовать изменение формы ногтей, рвота, спутанность сознания и проблемы со зрением. Доктор Гомес отмечает, что эти симптомы могут отсутствовать у некурящих людей. Врач объяснил, что люди без никотиновой зависимости зачастую убеждены в том, что отсутствие этой вредной привычки полностью защищает их от рака. По этой причине они могут игнорировать тревожные признаки онкологических заболеваний легких. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, до одного из пяти случаев развития рака легких приходится на некурящих.

Cancer Research UK сообщает, что сигнализировать об этом опасном заболевании могут утомляемость, обмороки и необоснованная потеря веса. Потеря сознания может быть спровоцирована специфическими гормонами, которые синтезирует злокачественная опухоль. С неожиданным снижением массы тела сталкиваются до 60% пациентов с раком легких. Иногда это является следствием отсутствия аппетита, однако некоторые люди худеют даже при достаточном питании. Такое состояние называется кахексией. Оно характеризуется неспособностью организма усваивать все белки, жиры и углеводы, получаемые с пищей.

Ранее ученые создали алгоритм персонализированной диагностики рака.