Врачи опровергли миф о вреде выброса инсулина после приема пищи

Сильное повышение уровня инсулина в крови после еды может защищать от диабета 2 типа. Исследование опубликовано в журнале eClinicalMedicine.

Обычно уровень инсулина повышается после еды в ответ на рост содержания сахара в крови. Некоторые врачи и ученые считают, что всплеск инсулина, особенно после употребления углеводов, способствует увеличению веса, снижению чувствительности к инсулину и развитию диабета 2 типа. Новое исследование опровергло эту гипотезу: напротив, всплеск инсулина связан с меньшим риском диабета.

В эксперименте приняли участие 306 беременных женщин в период с 2003 по 2014 год. Они прошли комплексное обследование через один, три и пять лет после родов. В том числе им провели тест с глюкозой: уровни сахара и инсулина измеряли в различные моменты времени после того, как пациентка выпивала сладкий напиток, содержавший 75 граммов глюкозы.

Анализ показал, что у пациенток с наибольшим всплеском инсулина после еды лучше работали бета-клетки поджелудочной железы. Эти клетки производят инсулин, и чем лучше они это делают, тем ниже риск диабета.

«Это исследование бросает вызов представлению о том, что высокие уровни инсулина после еды по своей сути вредны, и является важным шагом вперед в нашем понимании сложной роли инсулина в регуляции метаболизма», — отметили ученые.

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