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Найден фактор, увеличивающий относительный риск деменции на 53%

Neurology: нерегулярный сон может повысить относительный риск деменции на 53%

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Люди с чрезвычайно нерегулярным режимом сна подвержены более высокому риску развития болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 88 тысяч пациентов со средним возрастом 62 года. Участники в течение семи дней носили наручные устройства, которые измеряли их цикл сна. Затем за ними наблюдали в среднем семь лет. За это время деменция развилась у 480 пациентов.

С поправкой на возраст, пол и генетический риск болезни Альцгеймера у людей с наименее регулярным сном (41 балл в индексе регулярности сна) вероятность развития деменции была на 53% выше, чем у людей из средней группы (60 баллов в индексе регулярности сна).

Баллы за регулярность сна начисляли в зависимости от того, какова была вероятность, что человек находился в одной и той же фазе сна каждый день в течение семи дней. У человека, который засыпает и просыпается в одно и то же время каждый день, индекс регулярности сна был бы равен 100.

Ученые отметили, что их исследование показывает наличие корреляции, но не причинно-следственной связи. Тем не менее работа подтвердила, что регулярность сна человека — важный фактор при оценке риска деменции.

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