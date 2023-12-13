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Названа процедура, снижающая риск летального исхода при сердечной недостаточности

MC: стволовые клетки улучшили жизнь пациентов с сердечной недостаточностью

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Терапия на основе стволовых клеток во время катетеризации сердца может улучшить качество жизни и снизить риск летального исхода для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью. Это показало исследование Клиники Мэйо (MC), опубликованное в журнале Stem Cells Translational Medicine.

Нездоровый образ жизни и инфаркты могут привести к сердечной недостаточности — способности сердца перекачивать кровь по организму. Это состояние ведет к снижению качества жизни из-за одышки, усталости и отеков ног.

Стандарт лечения сердечной недостаточности включает в себя изменение образа жизни, прием лекарств и имплантацию кардиостимуляторов. Однако стандартные схемы подходят не всем, особенно на поздних стадиях заболевания.

В новом исследовании приняли участие 315 пациентов из 39 больниц в 10 странах, у которых была прогрессирующая сердечная недостаточность. Все они получали стандартное лечение, а также некоторым случайным образом назначили терапию стволовыми клетками во время катетеризации сердца.

В течение года наблюдения пациенты с ранее обнаруженным увеличением левой камеры сердца сообщали об улучшении качества жизни после терапии стволовыми клетками. Также им реже требовалась госпитализация и у них было меньше летальных исходов.

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