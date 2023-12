Ограничение калорийности может продлить жизнь, выяснили ученые

Ученые из университета Коннектикута (США) обнаружили, что сокращение калорийности рациона продлевает жизнь как старых, так и молодых плодовых мушек. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Плодовых мушек (дрозофил) посадили на специализированную диету с высоким содержанием белка, сахара и калорий для имитации питания человека с плохими пищевым привычками. Исследователи стремились добиться развития у животных метаболических нарушений, таких как ожирение и сахарный диабет. Затем мушки были переведены на другую диету, предполагающую сокращение потребляемых калорий в два раза по сравнению с предыдущим значением. Отмечается, что часть дрозофил, данные которых были также включены в исследование, придерживались такой калорийности с момента появления на свет.

Молодые самцы мушек, перешедшие с высококалорийной диеты на низкокалорийную в возрасте 20 дней, прожили очень долгую жизнь, продолжительность которой была аналогична таковой у насекомых, которые с рождения ели немного. Также исследователей удивило, что ограничение калорийности продлило жизнь старым мухам с плохим здоровьем.

У более старых дрозофил, выращенных на высококалорийной диете, в организме было больше липидов, и они затрачивали больше энергии для защиты клеток организма от окисления активными формами кислорода. Также отмечается, что у доживших до 50-60 дней старых насекомых (в этом возрасте жизнь большинства мух с метаболическими нарушениями заканчивается), перешедших на низкую калорийность, изменяется метаболизм и существенно повышается продолжительность жизни.

Исследователи предположили, что аналогичные механизмы могут быть характерны и для здоровья людей. Они отметили, что, вероятнее всего, изменение рациона питания у пожилых людей с ожирением может оказать благотворное влияние на их самочувствие и продолжительность жизни. Это значит, что люди, которые большую часть жизни питались неправильно, могут попытаться нивелировать опасные последствия путем сокращения калорийности рациона. В настоящее время исследователи анализируют данные самок плодовых мушек, чтобы выяснить, существуют ли какие-либо различия, связанные с полом, в реакции на диету.

