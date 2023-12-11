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Стало известно, о каких заболеваниях сигнализирует частое мочеиспускание

Daily Mail: учащенное мочеиспускание может быть признаком развития диабета

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Доктор Бабак Ашрафи, являющийся консультирующим специалистом онлайн-сервиса медицинской помощи Superdrug Online Doctor, рассказал Daily Mail, что частые позывы к мочеиспусканию могут быть признаком сахарного диабета, инфекций мочевого пузыря и аденомы простаты.

Ашрафи объяснил, что сахарный диабет способен спровоцировать учащенное мочеиспускание из-за повышенного уровня глюкозы в крови. Почки активно работают над выведением избыточного количества сахара с мочой, поэтому человек может ощущать желание опорожнить мочевой пузырь чаще. Одновременно с этим может возникать жажда, вызванная необходимостью восполнить потерянный объем жидкости.

Другая причина возникновения этого состояния — слабость мышц тазового дна. Они могут ослабнуть из-за травмы, родов или гормональных изменений в организме.

Также частые позывы к мочеиспусканию могут быть следствием инфекций, таких как цистит. Это заболевание провоцирует воспаление мочевого пузыря. Кроме того, этот тревожный признак может сигнализировать об аденоме простаты — состоянии, при котором предстательная железа увеличивается в размерах. Орган оказывает давление на уретру, что вызывает трудности с началом или прекращением мочеиспускания. Это приводит к неполному опорожнению мочевого пузыря и увеличению частоты походов в туалет.

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