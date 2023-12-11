Ученые опровергли утверждение о том, что сахарозаменители вызывают увеличение веса

Употребление сахарозаменителей не способствует росту жировых отложений. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Университета Ливерпуля, опубликованное в International Journal of Obesity.

Мета-анализ 37 исследований на тему влияния сахарозаменителей на здоровье человека, проведенный канадскими учеными из университета Манитобы, показал, что у любителей сахарозаменителей высокий риск появления лишнего веса. К аналогичным выводам пришли ученые из Университета Миннесоты (США).

Тем не менее британский научный коллектив из Университета Ливерпуля обнаружил, что потребление искусственных подсластителей может помочь похудеть. Эксперимент с участием двух групп добровольцев показал, что взрослые с избыточным весом и ожирением теряют больше веса, если пьют искусственно подслащенные напитки, а не простую воду.

В течение 52 недель 493 участников должны были соблюдать суточный дефицит калорийности. Им было разрешено употреблять около двух литров газированных (или негазированных) искусственно подслащенных напитков или воды в день. Несмотря на то, что в первые 12 недель потеря веса наблюдалась в обеих группах, лучшего результата достигли испытуемые, которые употребляли напитки с искусственными подсластителями. Кроме того, такие напитки не оказали негативного влияния на показатели здоровья добровольцев. Напротив, у них, как и у тех, кто пил воду, стабилизировалось кровяное давление.

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