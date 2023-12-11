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Стало известно, что болезненные месячные могут быть признаком редкого вида рака

Daily Mail: болезненные месячные могут быть признаком рака брюшной полости

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Менструальные боли и спазмы, которые регулярно испытывала британка Фэй Луизе, свидетельствовали о разрастании раковой опухоли в аппендиксе. В ходе терапии женщине удалили восемь органов. Об этом сообщает Daily Mail.

На протяжении нескольких лет 39-летняя британка испытывала сильную боль и спазмы при менструации. Позже неприятные, колющие ощущения в области живота начали ощущаться и в другие дни цикла. В результате ультразвукового исследования брюшной полости оказалось, что в яичнике Луизе образовалась 17-сантиметровая киста, которая оказывала давление на мочевой пузырь и почки. Также врачи обнаружили, что ее аппендикс был воспален. Медики приняли решение удалить аппендикс вместе с кистой, чтобы избежать потенциальных проблем.

В ходе операции выяснилось, что внутри аппендикса начала разрастаться раковая опухоль. Биопсия показала, что у женщины развилась псевдомиксома брюшины — онкологическое заболевание, которое вызвано раковыми клетками, производящими чрезмерное количество муцина (желеобразной жидкости) в брюшинной полости. Псевдомиксома ведет к фиброзу, замедляет пищеварение и мешает нормальному функционированию других органов. Это редкий вид прогрессии опухолей. Его трудно выявить, потому что зачастую у пациентов нет симптомов. Признаки, такие как боли в животе или в области таза, вздутие живота, бесплодие, изменения в работе кишечника и потеря аппетита, неочевидны. Они могут быть характерны для целого ряда заболеваний.

Хирурги были вынуждены оставить опухоль внутри тела Луиз, чтобы предотвратить ее разрыв и утечку клеток в другие органы. Пациентка была направлена в больницу Бейсингстока в Северном Хэмпшире. Ей пришлось пройти несколько курсов химиотерапии и перенести обширную операцию, в ходе которой женщине удалили желчный пузырь, селезенку, аппендикс, тонкую кишку, яичники, матку, часть печени и брюшину.

Сейчас, после успешного хирургического вмешательства, Луиз придерживается заместительной гормональной терапии. Также женщине придется ежегодно проходить сканирование, чтобы исключить вероятность рецидива. Кроме того, Луиз стремится повысить осведомленность людей о псевдомиксоме брюшины. Она призывает женщин, у которых болезненные месячные, пройти необходимые обследования и выявить причину.

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