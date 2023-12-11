Врачи рассказали, что происходит в организме во время лихорадки

Пол О'Рурк, доцент кафедры внутренних болезней Университета Джона Хопкинса, и Китти О'Хара, педиатр из Университета Дьюка (США), рассказали Live Science, что при каждом повышении температуры тела на один градус Цельсия организм человека тратит на 10% больше калорий.

Температура тела человека незначительно меняется в течение дня, но обычно она поддерживается на уровне около 98,6 градусов по Фаренгейту (37 градусов Цельсия). Это создает идеальные условия для эффективной работы клеток организма. Часть мозга, называемая гипоталамусом, действует как термостат, постоянно контролируя температуру тела и поддерживая ее в норме.

Когда иммунные клетки обнаруживают чужеродные агенты, такие как бактерии или вирусы, они выделяют вызывающие лихорадку химические вещества, называемые пирогенами. О'Рурк рассказал, что эти химические вещества устремляются в мозг, где воздействуют на чувствительные к температуре нейроны в гипоталамусе, стимулируя повышение температуры. Гипоталамус может повышать температуру тела несколькими способами. Например, он заставляет кровеносные сосуды сужаться, что уменьшает количество тепла, рассеивающегося по поверхности кожи. Эта область мозга способна запускать механизмы возникновения озноба, чтобы генерировать тепло в результате мышечной дрожи.

По словам О'Рурка, тепло помогает иммунной системе организма эффективнее устранять патогены. Когда температура тела повышается, клетки вырабатывают белки теплового шока (HSP), которые активируют иммунные пути для борьбы с инфекцией.

Несмотря на то, что лихорадка является естественной реакцией организма, степень ее тяжести имеет значение. Если повышение температуры сопровождается очень плохим самочувствием — рекомендуется проконсультироваться с врачом. Также врач отметила, что у детей и взрослых повышение температуры на один градус по Цельсию заставляет организм тратить на 10% больше калорий. Чтобы избежать истощения организма, рекомендуется оставаться в покое.

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