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Установлено, что спорт помогает быстрее восстановиться после операции при раке

DailyMail: спорт вдвое снижает риск осложнений после операционного лечения рака

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Исследователи из медицинского центра QuestPrehab установили, что посещение специальной программы занятий йогой, боксом и боевым искусством тайцзицюань перед операцией помогает вдвое снизить риск повторной госпитализации из-за осложнений после операции по лечению рака. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.

У пациентов с раком кишечника, принявших участие в онлайн–программе Prehab, которая направлена на улучшение их физического и психического здоровья до начала лечения, вероятность возвращения в больницу с хирургическими осложнениями в течение 90 дней была на 60% ниже. Те, кто проходил лечение от урологического рака, снижали этот риск на 50%.

Кроме программы тренировок, Prehab включает диету и борьбу со стрессом с помощью осознанности. По словам авторов методики, сервис улучшает клинические результаты и качество жизни пациентов, ускоряя сроки восстановления после операции.

Многочисленные исследования показали, что спорт и здоровый образ жизни помогают благотворно влияет на иммунную систему и повышает способность организма подавлять и предотвращать рост опухолей.

Ранее врач рассказал, что ком в горле и шумы в голове могут указывать на рак.

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