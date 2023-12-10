Ученые предостерегли о риске возникновения популяционных нарушений развития

Ученые из Йоркского университета установили, что недоношенные дети имеют повышенный риски таких нарушений развития, как церебральный паралич, когнитивные нарушения, задержки речи и другие. Результаты исследования были представлены в журнале Pediatrics.

Авторы провели анализ результатов 75 научных работ, в которых в общей сложности приняли участие более восьми млн детей. Оказалось, что по сравнению с доношенными детьми, рожденные раньше срока имеют повышенный риск большинства нарушений развития, даже когда дети рождались между 37-38 неделями (считается началом десятого месяца гестации, рождение ребенка обычно ожидают на 40-й неделе). При этом риски снижались с каждой неделей.

Так, например, риск развития церебрального паралича в 14 раз выше у младенцев, родившихся в возрасте от 32 до 33 недель, по сравнению с детьми, родившимися доношенными. Обзор также показал, что трудности, с которыми сталкиваются дети, родившиеся на сроке от 32 до 38 недель, сохраняются на протяжении всего детства, при этом имеются свидетельства повышенного риска когнитивных нарушений и низкой успеваемости в образовании, сохраняющихся в старших классах школы.

«Причины наших выводов пока не ясны. Около семи процентов младенцев в Великобритании ежегодно рождаются умеренно недоношенными, они могут иметь значительные последствия на популяционном уровне», — заключили авторы.

Ранее ученые связали преждевременные роды с риском развития аутизма.