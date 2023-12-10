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Врачи назвали лекарства, которые могут вылечить храп

Health: лекарства от ожирения Оземпик и его аналоги могут избавить от храпа

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Прием лекарств от ожирения на основе семаглутида может избавить от храпа и необходимости использовать CPAP-аппарат во время сна. Об этом сообщает Health.

Обструктивное апноэ во сне — это остановки дыхания во сне из-за спадения дыхательных путей. Очень часто это расстройство сопровождается храпом. Доказана связь апноэ с повышенным риском болезней сердца. Золотой стандарт лечения — аппарат CPAP, который поддерживает дыхательные пути открытыми во время сна.

Апноэ часто встречается у людей с ожирением. Поэтому достижение снижения веса более чем на 10-15% может способствовать смягчению апноэ или даже полному избавлению от него. Накапливаются данные о том, что новые препараты на основе вещества семаглутида могут облегчить симптомы апноэ во сне. В эту группу лекарств входят Оземпик и Вегови. Они эффективно уменьшают аппетит и снижают уровень сахара в крови.

«Уменьшение жировой ткани в области шеи может напрямую уменьшить сдавливание шеи. Уменьшение абдоминального ожирения также может привести к улучшению механики дыхания. Было обнаружено, что потеря веса является наиболее эффективным способом смягчить апноэ во сне», — рассказал Health доктор медицинских наук, президент Американской ассоциации клинической эндокринологии Сет Редди.

Ранее врач рассказал о доказанных способах снижения холестерина.

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