Врач назвал неочевидные симптомы злокачественных лимфом в грудной клетке

Зуд и ночная потливость могут указывать на наличие злокачественных лимфом средостения, рассказал «Газете.Ru» торакальный хирург и заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Дмитрий Базаров.

Средостение – это пространство между правым и левым плевральными мешками, оно ограничено спереди грудиной с реберными хрящами, сзади — позвоночником. В нем располагаются сердце с крупными сосудами, трахея, пищевод, вилочковая железа, нервы диафрагмы, грудной лимфатический проток и бронхиальное дерево.

«При злокачественных лимфомах средостения, когда у человека появляется опухоль злокачественного типа медиастинальных лимфатических узлов, появляются симптомы сдавления органов грудной полости: кашель, затруднение дыхания и глотания, боли в грудной клетке, часто отмечается кожный зуд, ночная потливость», – рассказал Базаров.

По его словам, лимфома средостения обнаруживается с помощью рентгенографии и КТ.

Подробнее о других специфических проявлениях опухолей из этой группы, какие из них сложнее всего оперировать, и почему женщины чаще от них страдают — в интервью Базарова «Газете.Ru».

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