Найден способ улучшить восстановление клеток сердечной мышцы

Снижение уровня белка MRPS5 с помощью антибиотика доксициклина улучшило восстановление клеток сердца мышей. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

Инфаркт миокарда может привести к необратимой потере клеток сердечной мышцы. В новом исследовании ученые выяснили, что восстановить их может воздействие на митохондрии — структуры клетки, ответственные за выработку энергии, которая в больших количествах необходима для постоянного сокращения сердца.

В предыдущей работе авторы выяснили, что у эмбрионов, лишенных белка MRPS5, развиваются тяжелые пороки сердца, несовместимые с жизнью. Причиной этого было нарушение связи между митохондриями и ядром клетки, в которой хранится ее ДНК.

Теперь ученые лишили сердце мышей белка MRPS5 не полностью, а частично. Для этого они удалили из ДНК мышей одну копию гена, ответственного за выработку MRPS5 (животные и люди имеют две копии каждого гена, по одной от матери и отца). Когда ученые искусственно спровоцировали у этих животных инфаркт, их сердца восстанавливались лучше, чем у обычных мышей.

Ученые считают, что временное уменьшение активности митохондрий в сердце взрослого человека может способствовать его восстановлению. Они надеются в ближайшее время разработать лекарство, которое может снизить выработку MRPS5. Уже сейчас известно, что таким эффектом обладает антибиотик доксициклин.

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