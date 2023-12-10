Препарат на основе особого масла подавил размножение опасного вируса

Наноэмульсия масла копайбы подавляет размножение частиц вируса Зика. Об этом сообщают ученые из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Масло копайбы (Copaifera officinalis) коренные жители Амазонии используют для лечения кожных заболеваний. В новом исследовании биологи показали, что наноэмульсия остается стабильной в течение 60 дней при температуре 4°C и поглощается клетками, инфицированными вирусом Зика. Вирус переносится комарами и проявляется внезапной лихорадкой, головной болью, болью за глазами, в суставах и мышцах, тошнотой, рвотой, болью в животе, зудом и красной сыпью.

В максимальной нетоксичной концентрации 180 мкг/мл наноэмульсия масла копайбы подавила активность вирусной РНК на 80%, что значительно препятствовало образованию новых вирусных частиц. Несмотря на многообещающие результаты, исследователи осторожны: наноэмульсия без масла копайбы также проявляла противовирусную активность (подавила активность вирусной РНК на 70%). Это означает, что частично эффект может быть связан с поверхностно-активными веществами эмульсии. Однако чем выше была концентрация масла копайбы, тем выраженнее было противовирусное действие, что косвенно подтверждает его эффективность.

Дополнительные исследования должны определить стадии, на которых происходит подавление размножения вируса. Эта информация позволит определить, следует ли использовать лекарства на основе масла только в качестве предварительного лечения или для борьбы с самой инфекцией.

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