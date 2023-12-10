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Названо вещество, снижающее вред мышьяка для иммунитета

Environment International: фолиевая кислота смягчает вред мышьяка для иммунитета

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Мышьяк может снизить эффективность вакцин у детей, но справиться с этим помогает фолиевая кислота (витамин B9). Исследование ученых из Техасского университета опубликовано в журнале Environment International.

Мышьяк в больших количествах присутствует в грунтовых водах некоторых стран, включая США, Индию, Тайвань и Чили. Именно вода — основной источник мышьяка. Его хроническое воздействие повышает риск различных проблем со здоровьем, включая рак.

В новом исследовании ученые оценили уровни антител к вирусу кори и содержание мышьяка в моче у 476 детей в США в возрасте от 6 до 11 лет, перенесших вакцинацию от кори. Также они учли возраст, расу, потребление витамина B12 и селена с пищей, социально-экономическое положение, а также рост и вес детей.

Анализ выявил значительное снижение концентрации антител к кори при повышении уровня мышьяка в моче у детей с низким уровнем фолиевой кислоты в сыворотке крови. Однако у пациентов с нормальными концентрациями фолиевой кислоты антитела к кори были выше.

Ученые считают, что фолиевая кислота может смягчать токсическое воздействие мышьяка, способствуя его более быстрому выведению из организма.

Ранее ученые создали препарат на основе масла, подавляющий размножение вируса Зика.

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