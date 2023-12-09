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Ученые выяснили параметры, влияющие на сердечно-сосудистый риск

JAMA: этническая принадлежность не важна при расчете сердечно-сосудистого риска

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Расовая принадлежность не влияет на расчет сердечно-сосудистого риска, выяснили ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла. Исследование опубликовано в журнале JAMA Cardiology.

В настоящее время врачи используют оценку сердечно-сосудистого риска, которая включает личную информацию о состоянии здоровья, пол и расу. Оценка риска помогает подобрать лекарства для профилактики болезней сердца.

Новое исследование, основанное на анализе данных более 12 тысяч пациентов, показало, что исключение расовой принадлежности из калькулятора риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний не ухудшает оценку риска пациента. Артериальное давление, статус диабета и уровень холестерина могут точно предсказать риск и без учета расовой принадлежности, выяснили ученые.

Хорошо задокументированные расовые и этнические различия в исходах сердечно-сосудистых заболеваний могут быть связаны с социально-экономическим статусом людей, считают авторы. Например, стресс из-за проживания в изолированном районе или столкновений с расизмом может приводить к гипертонии. Хоть это и важные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, они не имеют значения для расчета индивидуального риска.

Другие исследования показали, что учет расовой принадлежности может привести к отсроченному назначению лечения и диагностики болезней почек и легких. Поэтому многие медицинские центры отказались от учета расы при расчете рисков для здоровья.

Ранее врач рассказал о доказанных способах снижения холестерина.

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