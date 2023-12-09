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Ученые предложили простой способ улучшения здоровья

The Conversation: посещение музея может снизить стресс и улучшить здоровье

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Nick Ut/AP

Посещение музея может уменьшить стресс и улучшить физическое здоровье, в том числе снизить кровяное давление. Об этом нейробиолог Эмма Дюпюи рассказала The Conversation.

Исследование данных нескольких тысяч человек, собранных в течение 10 лет, показало, что у людей, которые регулярно (каждые два-три месяца или чаще) посещают культурные заведения (театры, оперные театры, музеи, галереи), на 50% ниже риск развития деменции и депрессии и на 40% ниже риск развития синдрома старческой слабости (возрастного ухудшения здоровья и утраты бытовой независимости).

Некоторые исследования уже подтвердили, что контакт с произведениями искусства может снизить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и уровень гормона стресса кортизола. Однако физическое и психологическое расслабление еще не означает, что посещение музеев улучшает здоровье.

Возможно, воздействие искусства может привести к более здоровому старению, но требуется больше исследований, чтобы подтвердить причинно-следственную связь.

Ранее врач рассказал о доказанных способах снижения холестерина.

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