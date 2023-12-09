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Врачи назвали способы смягчения усталости при ревматизме

EULAR: движение может уменьшить усталость при ревматических заболеваниях

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Физическая активность и психологическая осведомленность помогают побороть усталость из-за воспалительных ревматических заболеваний. Об этом сообщает Европейский альянс ассоциаций ревматологов (EULAR) в своих новых рекомендациях, опубликованных в Annals of the Rheumatic Diseases.

Почти постоянная усталость часто встречается у людей с воспалительными ревматическими заболеваниями и расстройствами опорно-двигательного аппарата. Ее причины могут отличаться у разных людей и меняться у одного пациента с течением времени. Новые рекомендации EULAR основаны на двух высококачественных обзорах исследований, в которых изучалась эффективность фармакологических и нефармакологических вмешательств.

Исследования доказали, что физическая активность может повысить уровень энергии, а психологическая осведомленность — предоставить пациентам знания и инструменты, необходимые для лучшего управления своим состоянием. Врачи при попытке смягчить усталость у пациента должны учитывать не только действие препаратов, которые принимает больной, но и индивидуальные психосоциальные факторы и другие заболевания.

Также в смягчении усталости доказали эффективность препараты адалимумаб, голимумаб, барицитиниб, сарилумаб, тоцилизумаб, тофацитиниб и секукинумаб. Однако другие побочные эффекты могут привести к ухудшению состояния, поэтому важен диалог между врачом и пациентом.

Ранее врач рассказал о доказанных способах снижения уровня холестерина.

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