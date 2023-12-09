Избыток кислорода в воздухе может нарушить работу клеток

Вдыхание слишком богатого кислородом воздуха может нарушить производство белка в клетках. Исследование ученых из Калифорнийского университета опубликовано в журнале Science Advances.

Большинство предыдущих исследований изучали молекулярные эффекты недостатка кислорода, в основном — его влияние на активность генов. В новой работе ученые подвергали мышей воздействию воздуха с содержанием кислорода 8% (недостаток), 21% (норма) или 60% (избыток).

В пище животных содержались вещества с меченым азотом. Азот необходим для строительства белков. Поэтому по количеству белков с меченым азотом ученые смогли определить, как быстро образуются и разрушаются белки в легких, сердце и мозге.

Исследователи обнаружили, что уровень кислорода сильнее влияет на белки в легких мышей, чем на работу сердца или мозга. Их внимание привлек белок MYBBP1A, который накапливался при избытке кислорода. Он напрямую регулирует активность нескольких генов. Также молекула участвует в производстве рибосом — клеточных «машин», которые строят белки. Это означает, что накопление MYBBP1A из-за избытка кислорода может нарушить выработку белков в клетке. MYBBP1A может стать мишенью для лекарств, направленных на смягчение негативных последствий вдыхания слишком богатого кислородом воздуха.

«Более миллиона человек в США ежедневно дышат дополнительным кислородом по медицинским показаниям, и исследования показывают, что в некоторых случаях это может ухудшить их состояние. Наша работа поможет выяснить, что при этом происходит и как реагирует организм», — отметила ведущий автор Иша Джайн.

Ранее ученые выяснили, что синий свет смартфона может менять работу генов, связанных со старением.