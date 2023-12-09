Эксперты развеяли миф о вреде ультраобработанных продуктов

Ультраобработнные продукты, например, сушеные фрукты и консервированная фасоль могут быть частью здоровой диеты. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Понятие ультраобработанных продуктов было разработано в 2009 году Карлосом Монтейру, ученым из университета Сан-Паулу. Его система классификации продуктов NOVA игнорирует уровни таких питательных веществ, как жир, соль, сахар и углеводы. Вместо этого он разделил еду на четыре группы по уровню обработки, используемой для ее производства.

В системе NOVA к ультраобработанным продуктам относятся чипсы, мороженое и сладкие безалкогольные напитки. Они содержат мало или вообще не содержат цельных продуктов и обычно в них присутствуют красители, ароматизаторы, эмульгаторы и другие добавки, которых не найти на домашней кухне. К необработанным продуктам относятся мясо без добавок, фрукты, овощи, орехи и так далее.

В последние годы десятки исследований показали, что избыток ультраобработанных продуктов может повышать сердечно-сосудистый риск, а также шансы на развитие рака, астмы, депрессии и других заболеваний. Но эти работы в основном носили наблюдательный характер, поэтому не могут доказать причинно-следственную связь. Однако в 2019 году в США провели рандомизированное контролируемое испытание, которое считается золотым стандартом исследований.

20 человек кормили либо ультраобработанной, либо необработанной пищей в течение двух недель, а затем наоборот в течение еще двух недель. Те, кто ел ультраобработанные продукты, набрали в среднем почти килограмм, а те, кто потреблял необработанные продукты — потеряли столько же. По словам исследователей, ультраобработанные продукты приводили к потреблению большего числа калорий. Сам Монтейро считает, что результаты связаны с тем, что крупные компании делают еду «чрезмерно вкусной», способствуя чрезмерному потреблению и даже зависимости.

С другой стороны, к ультраобработанным продуктам относятся также растительное молоко, детское питание, изюм, хлеб из супермаркета и другие продукты, которые обычно не считаются вредными. Более того, один и тот же продукт можно отнести к разным категориям. В исследовании 2022 года почти 160 экспертов по питанию попросили отнести 231 различный продукт к четырем категориям NOVA. Единогласно группу подобрали только для четырех продуктов.

Из-за этой путаницы американские исследователи привлекли экспертов NOVA, чтобы разработать здоровую диету, в которой 91% калорий поступали бы из ультраобработанных продуктов. Им удалось создать рацион, набравший 86 из 100 баллов Индекса здорового питания. В диету вошли фрукты и овощи, например, сушеная черника и консервированная фасоль, которые считаются ультраобработанными из-за добавления консервантов.

Эксперты заключают, что хотя система NOVA содержит немало здравых идей, мармеладные конфеты и изюм не должны находиться в одной категории «полезности», поэтому нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что кофе может повысить риск артрита.